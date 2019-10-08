Ротация в губернаторском корпусе проводится регулярно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос о возможной новой волне отставок глав российских регионов.
Мы никогда кадровые перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз, — подчеркнул Песков.
По его словам, постоянная ротация является нормальным процессом для обновления губернаторского корпуса, который будет происходить и дальше.
При этом пресс-секретарь не стал называть наиболее вероятных кандидатов для отставки, передаёт
Как писал News.ru, ранее «Коммерсант» сообщил, что волна отставок глав российских регионов может начаться во второй половине октября. Очередное обновление губернаторского корпуса связано с единым днём голосования. Кандидатов на оставление должности выбирают в Кремле с учётом динамики рейтингов и антирейтингов губернаторов, запроса на обновление власти, элитных расколов в регионах и оценки экономических успехов.
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