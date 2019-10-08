https://static.news.ru/photo/ede5d9bc-e9b1-11e9-817e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ротация в губернаторском корпусе проводится регулярно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о возможной новой волне отставок глав российских регионов.

Мы никогда кадровые перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз, — подчеркнул Песков.

По его словам, постоянная ротация является нормальным процессом для обновления губернаторского корпуса, который будет происходить и дальше.

При этом пресс-секретарь не стал называть наиболее вероятных кандидатов для отставки, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее «Коммерсант» сообщил, что волна отставок глав российских регионов может начаться во второй половине октября. Очередное обновление губернаторского корпуса связано с единым днём голосования. Кандидатов на оставление должности выбирают в Кремле с учётом динамики рейтингов и антирейтингов губернаторов, запроса на обновление власти, элитных расколов в регионах и оценки экономических успехов.