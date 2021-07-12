Кремль ответил на обвинения в убийствах мирных жителей Бучи

Москва категорически отвергает любые обвинения в убийcтвах мирных жителей в Буче и предлагает обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне, заявил пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По словам представителя Кремля, материалам, распространённым Киевом, нельзя доверять.

Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне. Поэтому была наша инициатива рассмотреть тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня Совбеза ООН, — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль призываeт международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ из-за cообщений об убийстве мирных жителей в Буче. Пресс-секретарь попросил мировое сообщество прислушаться к аргумента Москвы. Песков подчеркнул, что распространённым Украиной материалам нельзя доверять, к тому же специалисты Минобороны РФ уже выявили признаки видеоподлога и фейки.

Великобритания 4 апреля не дала согласия на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинской Буче. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия вновь потребует созыва заседания до конца дня.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить санкции после публикации фото- и видеозаписей из города Бучи в Киевской области.