В Кремле прокомментировали слухи о проблемах со здоровьем у Путина

https://static.news.ru/photo/a77b4976-3938-11eb-9065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о проблемах со здоровьем у российского лидера Владимира Путина являются полной чушью.

По его словам, те, кто распространяет эту информацию, могли бы спросить, и в Кремле бы им ответили. Накануне он уже отвечал на вопрос о публикациях некоторых СМИ о якобы близких людях Путина. Песков отметил тогда, что информационные вбросы против президента РФ будут продолжаться, хоть и не достигают цели. В Кремле «более или менее» знают, кто стоит за организацией этой работы, поэтому знают, что она будет продолжаться, передаёт РИА Новости.

Что касается здоровья — ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили, — заявил пресс-секретарь.

По его словам, подобные публикации и различные расследования об окружении Путина являются «компиляцией разных слухов».

Ранее NEWS.ru писал о том, что автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин заявил, что слухи о проблемах со здоровьем у президента Владимира Путина являются беспочвенными. Корреспондент ВГТРК рассказал об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».