В Кремле прокомментировали слова Путина о «хорьковых» интересах

https://static.news.ru/photo/e2504cc2-7cd1-11eb-b0a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин, говоря о «хорьковых» интересах, таким образом обвинил тех, кто зовёт молодёжь на незаконные митинги. Об этом заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, кого имел ввиду Путин, когда в среду на коллегии МВД говорил об использовании несовершеннолетних для «достижения свих собственных, эгоистических хорьковых целей».

Речь шла о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешённых акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью, — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

В конце января сторонники осуждённого за мошенничество бизнесмена и оппозиционного политика Алексея Навального агитировали выйти на улицы в его поддержку 23 января. Призывы распространялись и в группах несовершеннолетних в соцсетях. В Генпрокуратуре после этого отметили, что они готовы принять предупредительные меры, а если будут основания, и привлечь виновных к административной ответственности. Кроме этого, в Роскомнадзор внесли требования об ограничении доступа к противоправной информации. Все, кто призывал выйти на митинг, получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

3 марта Путин назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно привлекает несовершеннолетних к участию в незаконных митингах и передаёт им информацию, несущую вред юному поколению, сообщал NEWS.ru.