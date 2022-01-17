В Кремле прокомментировали слова Нуланд о вариантах действий против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Госдепартамента США Виктории Нуланд о 18 вариантах ответа на действия России. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия рассматривает различные варианты действий в сфере безопасности, но конкретных сценариев меньше, чем у США.

Мы тоже рассматриваем разные сценарии, но считаем, что их должно быть меньше, — подчеркнул Песков.

15 января Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения на Украину. По её словам, Вашингтон и союзники готовы причинить РФ «острую боль». Представитель Госдепа также подчеркнула, что стороны ещё не начинали серьёзную дискуссию по гарантиям безопасности.