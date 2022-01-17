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В Кремле прокомментировали слова Нуланд о вариантах действий против России

Песков: Россия рассматривает варианты действий в сфере безопасности против США
12:09, 17 января 2022
В Кремле прокомментировали слова Нуланд о вариантах действий против России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Госдепартамента США Виктории Нуланд о 18 вариантах ответа на действия России. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия рассматривает различные варианты действий в сфере безопасности, но конкретных сценариев меньше, чем у США.

Мы тоже рассматриваем разные сценарии, но считаем, что их должно быть меньше, — подчеркнул Песков.

15 января Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения на Украину. По её словам, Вашингтон и союзники готовы причинить РФ «острую боль». Представитель Госдепа также подчеркнула, что стороны ещё не начинали серьёзную дискуссию по гарантиям безопасности.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов выразил мнение в Telegram-канале, что США следует придумать хотя бы один сценарий для улучшения отношений с Россией вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков на свои фобии, в то время как член комитета ГД по международным делам Мария Бутина сообщила, что всё происходящее вызывает у неё «ощущение бреда». По её словам, Соединённые Штаты придумывают сценарии, в которых Россия не участвует, и сами делают из них выводы, предупреждая о возможном наказании.

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