В Кремле прокомментировали слова Байдена о жёстких санкциях против России

Кремль прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о возможных санкциях Запада, которые станут для России катастрофой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости, подобные заявления звучат ежедневно на протяжении нескольких месяцев и могут способствовать дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины.

Мы неоднократно комментировали заявления. Не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку. Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряжённости, которая сейчас возникла, — отметил Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидает «катастрофа» и русским придётся заплатить «большую цену» в форме невиданных ранее санкций. В качестве одного из главных вариантов санкций Байден объявил невозможность для российских банков проводить операции с долларом.

По мнению американского лидера, осознание подобной угрозы должно повлиять на дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина. В то же время он предположил, что российский коллега не хочет настоящей войны, но «проверяет» Запад в ситуации с Украиной.