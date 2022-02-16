«Спокойно спали»: Песков рассказал о работе Кремля в «ночь вторжения»

Администрация президента России не корректировала свою работу из-за сообщений о якобы планах Москвы по «вторжению» на Украину 16 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его словам, сотрудники «спокойно спали» в течение всей ночи и так же спокойно приступили к работе утром.

Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время и по известной тематике, мы не корректируем нашу работу, — отметил представитель Кремля.

Он также отрицательно ответил на вопрос о возможных международных контактах нынешней ночью.

По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами, — подчеркнул Песков.

Ранее британская газета Mirror опубликовала статью, констатирующую факт того, что российское «вторжение» не состоялось. Ранее это издание, а также британский таблоид Sun выпустили публикации о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля. В нём якобы должны были принять участие 200 тысяч военных и российская авиация.

Газета пишет, что согласно источникам разведки США, «вторжение» могло начаться в 3 часа ночи по киевскому времени, однако этого не произошло. Отмечается, что атака не состоялась на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, назначенной на 16–17 февраля, в ходе которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация вокруг Украины.