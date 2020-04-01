https://static.news.ru/photo/2f1866a4-7402-11ea-8cca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не обладает информацией о том, поступала ли от Белоруссии просьба о помощи в борьбе с коронавирусом.

По его словам, такой запрос мог поступить по дипломатическим каналам, однако ему неизвестно, было ли это на самом деле, передаёт ТАСС.

Я не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Белоруссия направила России просьбу об оказании помощи в борьбе с коронавирусом. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко не торопится вводить в стране меры по предотвращению распространения заболевания. По данным источников «Коммерсанта» в госструктурах, Минск просит Москву выделить аппараты ИВЛ, тест-системы и медицинские маски.