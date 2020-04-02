В Кремле прокомментировали прогнозы об окончании пика пандемии

https://static.news.ru/photo/3e44a374-74cd-11ea-8af0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Прогнозы о сроках окончания на территории России пика пандемии коронавирусной инфекции нового типа носят примерный характер. Такое заявление во время разговора с журналистами 2 апреля сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ситуация в дальнейшем будет зависеть от эффективности мер, предпринимаемых в рамках борьбы с распространением инфекции. В том числе, как сказал Песков, речь идёт о режиме самоизоляции.

Любые прогнозы в данном случае могут носить примерный характер, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства.

Как писал NEWS.ru, личные встречи сохраняются в графике президента России Владимира Путина, хотя большую часть совещаний он перевёл в формат телеконференций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее он заявил, что все, кто посещал инфекционную больницу в Коммунарке вместе с Путиным, ежедневно сдают тесты на коронавирус и максимально стараются работать дистанционно, включая главу государства.