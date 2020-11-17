В Кремле прокомментировали применение силы к протестующим в Белоруссии

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Неоправданная жестокость в отношении протестующих в Белоруссии недопустима. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее, отметил он, не следует забывать и о противоправных действиях против самих силовиков, участвующих в подавлении несогласованных акций.

Жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестантов, конечно, эта жестокость нежелательна и недопустима. Но нельзя абстрагироваться и от фактов провокаций в отношении правоохранителей, такие тоже имеют место, — цитирует Пескова РИА Новости.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали. Власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил о договорённости с парламентом, согласно которой большую часть полномочий главы государства передадут другим органам власти. В свою очередь Тихановская анонсировала расширение санкций против Белоруссии со стороны Евросоюза.