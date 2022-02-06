В Кремле прокомментировали предстоящие учения России на Курилах

Россия может проводить военные учения и армейские тренировки на всей территории страны, включая Дальний Восток, они не должны быть предметом беспокойства для других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Так он прокомментировал протест правительства Японии в связи с предстоящими российскими стрельбами в районе южной части Курильских островов. Ранее посол США признал суверенитет Японии над Южными Курилами.

Эти учения никоим образом не должны быть предметом для <...> обеспокоенностей наших соседей, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Япония выразила России протест в связи с ракетными учениями в районе Южных Курил. Генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что правительство Японии не намерено мириться с военным присутствием РФ на четырёх северных островах (Южные Курилы).

В свою очередь Москва уведомила Токио о проведении соответствующих манёвров. Учебные стрельбы проходят в большой зоне к востоку от Хоккайдо, в которую входят также Курилы и пролив Лаперуза.

Между тем американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что США признают суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которые в Токио называют «северными территориями». Дипломат поддержал усилия правительств РФ и Японии, направленные на заключение мирного договора. При этом он упрекнул Россию в пренебрежении суверенитетом других стран.