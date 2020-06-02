В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7

https://static.news.ru/photo/c3468922-a4b9-11ea-bbe6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Все нюансы, связанные с приглашением президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к предстоящему саммиту «Группы семи» (G7), будут обсуждаться по дипломатическим каналам. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что в Кремле осведомлены о такой инициативе американского лидера Дональда Трампа. Однако российские дипломаты будут намерены получить от коллег из США дополнительную информацию, добавил он.

Это связано в том числе и с заявлением премьера-министра Канады Джастина Трюдо о том, что Россия будет оставаться «за пределами» группы.

Кремль никак не реагирует. Это формат, в котором Россия не принимает участия, и поэтому мы с самого начала сказали, что здесь вопросов пока на этой стадии больше, чем ответов, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что пока нет понимания, как быть с приглашением России с точки зрения других участников политического объединения. Неизвестно также в каком качестве страна должна присутствовать в G7 и для чего вообще это нужно.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая Россию.