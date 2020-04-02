В Кремле прокомментировали отправку оборудования в США

https://static.news.ru/photo/1cce821c-74cf-11ea-8b4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику за отправку медицинского оборудования в США заявил, что в сложившейся из-за коронавируса ситуации необходимо международное взаимодействие.

По его словам, ни одно государство в мире не сможет справиться с коронавирусом без поддержки со стороны.

Без международного взаимодействия ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с коронавирусом, — заявил Песков.

Он отметил, что подобная критика «всегда присутствует», однако гуманитарная помощь Штатам — «необходимое измерение» деятельности России, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что США приобрели у России медицинское оборудование, доставленное в Нью-Йорк 1 апреля.