В Кремле прокомментировали отказ Зеленского покупать «Спутник V»

На Украине почти наверняка есть немало тех, кто хотел бы привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Нежелание руководства этой страны использовать препарат не соответствует ожиданиям людей, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, отказ от вакцины из России, озвученный украинским лидером Владимиром Зеленским, «серьёзно противоречит проведённым испытаниям и актам признания действительности этих испытаний первой, второй и третьей фазы у международных экспертов».
Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины, это, наверное, позиция абсолютного меньшинства, — цитирует Пескова РИА Новости.
25 января на Украине ослабили жёсткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Однако режим ЧС в связи с эпидемиологической обстановкой продлён до 28 февраля. В стране пока не началась вакцинация населения от коронавируса. При этом Киев отказывается от предложений Москвы о поставке вакцины «Спутник V» и ведёт переговоры с другими производителями.
Зеленский ранее признал, что Украина вынуждена стоять в очереди на вакцину от коронавируса и буквально ждёт «с протянутой рукой», так как не является членом Евросоюза. Вместе с тем, комментируя перспективу прививать граждан страны препаратом «Спутник V», глава государства заявил, что «украинцы не кролики», чтобы на них экспериментировать. Он подчеркнул, что республика договаривалась только с теми ведущими производителями вакцин, «которые утверждены миром и которые дают в мире очень серьёзные положительные результаты».
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