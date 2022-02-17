В Кремле прокомментировали обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подачу президенту обращения депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР. По его словам, которые приводит ТАСС, президент пока не ответил на обращение, но принял его к сведению.

[Президент] принял [обращение] к сведению, а дальше всё будет зависеть от решения президента, — заявил Песков.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле согласны с тем, что признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будет нарушением Минских соглашений. Он напомнил о словах Владимира Путина, который заявил о необходимости реализации соглашений.

Между тем министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что инициатива о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик не будет приниматься Россией в расчёт, сославшись на соответствующее заявление президента России своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Ле Дриан одобрил такую позицию российского лидера, подчеркнув, что в противном случае Минские соглашения были бы разрушены, однако не уточнил, когда именно Путин сделал данное признание.