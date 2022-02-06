Песков не подтвердил планы создания общего командования с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах создания объединённого командования вооружённых сил РФ и Белоруссии, передаёт РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что информацию об этом, вероятно, следует понимать фигурально.

Не располагаю информацией о каком-то совместном командовании, никогда об этом не слышал, — заявил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Минск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу, который со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач в ходе проверки сил реагирования Союзного государства и заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость — 2022».

Силы реагирования Союзного государства в 2022 году проверяются в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, в Белоруссии должны быть созданы группировки войск. На следующем этапе, который завершится 20 февраля, военнослужащие двух стран совместно проведут учения «Союзная решимость — 2022».

Российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. Он добавил, что у обострения между Москвой и Киевом нет заинтересантов в регионе.