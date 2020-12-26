В Кремле прокомментировали изменения работы Путина в пандемию

https://static.news.ru/photo/a7a21c8c-484b-11eb-994d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

В период пандемии коронавирусной инфекции суть работы президента России Владимира Путина не изменилась. Ряд корректировок претерпела только форма деятельности первого лица. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

По его словам, весь мир после начала пандемии изменился. И работа президента перешла в антикризисный режим, однако в этом смысле удалось обойтись без корректировок. Визуально граждане и члены правительства больше видели Путина по видеосвязи, но без изменений удалось сохранить суть. Также сохранён темп рабочих поездок первого лица. Хоть их теперь и меньше, чем раньше.

Для Путина, подчеркнул Песков, форма всегда вторична. Самое главное — это результат. И если для его достижения нужно использовать видеосвязь, глава государства сделает это.

Если необходимо куда-то съездить, непосредственно оказать какую-то моральную или действенную поддержку каким-то субстантивным совещанием, он тогда едет и это делает, — заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее передавал NEWS.ru, Песков сказал, что атаки на российского президента Владимира Путина идут уже минимум 20 лет, за это время у него «сформировался иммунитет».