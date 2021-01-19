В Кремле прокомментировали блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

https://static.news.ru/photo/4c99049c-5a46-11eb-b3ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephan Schulz/ZB

Владельцам социальных сетей необходимо соблюдать определённые обязательства, нельзя всё оставлять на их усмотрение. Так прокомментировал блокировку аккаунтов уходящего президента США Дональда Трампа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это урок для всего мира. Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что они являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран, — конечно, эти компании должны нести определённые обязательства. Это обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на такое произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки. Поводом стали заявления о беспорядках в Капитолии 6 января.

В указанных записях на фоне беспорядков у здания конгресса республиканец заявил, что выборы у него «украли», и призвал своих сторонников, штурмующих Капитолий, расходиться. 7 января Трамп удалил все нарушающие правила социальной сети посты. 16 января Facebook разблокировал учётную запись лидера США Дональда Трампа. Последняя публикация датирована 6 января 2021 года. Кроме того, президенту восстановили доступ к аккаунту в Instagram.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что беспредел, который происходит в социальных сетях США, не должен повториться в России, сообщал NEWS.ru.