В Кремле прокомментировали арест члена правления «Новатэка»

Судьба арестованного в США заместителя председателя правления «Новатэка» Марка Джитвея интересует Москву, поскольку он — гражданин России, но в судебные претензии к нему как к американцу Кремль вмешаться не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела, — цитирует его агентство.

Он добавил, что в Кремле считают важным, чтобы права арестованного гражданина России были обеспечены. Диппредставительства будут оказывать всё необходимое содействие. Однако Песков отметил, что Джитвей является и гражданином США и несёт в этой связи определённые обязательства по уплате налогов.

И в данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы, — резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что Джитвею предъявлены обвинения в сокрытии от налогов $93 млн на офшорных счетах.

В случае признания вины Джитвею грозит максимальное накaзание. Оно будет складываться за все вменяемые ему преступления: по каждому эпизоду мошенничeства (20 лет тюрьмы), по каждому эпизоду уклонения от нaлогов (5 лет), по каждому эпизоду нeпредоставления данных в финансовый отдел международного банка (5 лет), по каждому эпизоду ложного зaявления (5 лет), по каждому эпизоду помощи в подготовке зaявления на возврат налогов (3 года), по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации (1 год).