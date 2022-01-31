В Кремле прокомментировали британские санкции против российских олигархов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозу ареста имущества российских олигархов в Великобритании. По его словам, это свидетельствует о непредсказуемости действий Лондона и о неприкрытой атаке на бизнес, что должно стать поводом для беспокойства международных финансовых и бизнес-структур, передаёт ТАСС.

Нам, европейцам, стоит задуматься: страна за пределами континента нагнетает напряжённость у нас дома, и пока мы, европейцы, не поймём, что нам это вредит, не исправим ситуацию, — заявил представитель Кремля.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что власти Соединённого Королевства расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она добавила, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться». Согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что такое решение вызовет отток капитала из Великобритании, например, в Швейцарию или Гонконг. По мнению политика, технически реализация подобных санкций возможна, однако их законность будет под большим вопросом. Кроме того, от этого Британия сама проиграет, поскольку утратит репутацию «надёжной финансовой гавани».