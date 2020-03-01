https://static.news.ru/photo/6ecc4a80-5c70-11ea-a804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Baykar Savunma/facebook.com

Российские военные сообщали о невозможности гарантировать безопасность полётов над Идлибом. В Кремле оценивают ситуацию в сирийском регионе, на территории которого активность проявляют турецкие беспилотники, исходя именно из этих заявлений.

С таким заявлением в понедельник, 2 марта, выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что сложившаяся ситуация является предметом анализа для военных специалистов.

Мы исходим из вчерашнего заявления наших военных из группировки в Сирии о невозможности гарантировать безопасность полётов над Идлибом, — приводит слова пресс-секретаря президента «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, Россия поддерживает Дамаск в намерениях продолжить борьбу с террористами в Сирии и остаётся приверженной сочинским договорённостям, заявил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Россия придаёт большое значение взаимодействию с турецкими партнёрами.