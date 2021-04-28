В Кремле предрекли доллару «потерю его роли»

https://static.news.ru/photo/4b3fd4e6-a8dd-11eb-8079-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предрёк доллару «потерю его роли». По словам представителя Кремля, страны начнут массово отказываться от этой валюты, как только у них появятся сомнения в её стабильности. Его слова приводит ТАСС.

Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара, — сказал Песков.

Тем не менее, представитель Кремля призвал оценивать ситуацию объективно и отметил, что США по-прежнему являются супердержавой, на них приходится четверть мировой экономики. Однако и у Штатов есть достойный конкурент в этом плане.

Появилась даже одна страна, которая по разным показателям, по паритету покупательной способности, готова уже сравняться с США или даже обогнать — это Китай, — заключил Песков.

В марте российские банки зафиксировали наибольший с октября 2020 года отток вкладов в валюте. Со счетов был снят в общей сложности $1млрд, а прирост средств на валютных депозитах упал почти в 13 раз. Впрочем, эксперты не видят в этом ничего удивительного, так как доходность по депозитам в валюте сейчас практически нулевая.