https://static.news.ru/photo/40cf3fe0-3b76-11ea-8269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Bergmann/dpa/Global Look Press

Результаты конференции по Ливии, прошедшей в Берлине 19 января, положительно оценили в Кремле.

Позитивно оцениваем, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар при этом отказался подписывать соглашение о перемирии.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство национального согласия Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый армией фельдмаршала Хафтара.

В прошедшей в столице Германии конференции приняли участие представители РФ, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, писал NEWS.ru.