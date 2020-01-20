Результаты конференции по Ливии, прошедшей в Берлине 19 января, положительно оценили в Кремле.
Позитивно оцениваем, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар при этом отказался подписывать соглашение о перемирии.
В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство национального согласия Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый армией фельдмаршала Хафтара.
В прошедшей в столице Германии конференции приняли участие представители РФ, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта и ООН. Российскую делегацию возглавлял глава страны Владимир Путин. Перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, писал NEWS.ru.
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