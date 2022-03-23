В Кремле пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Варшавы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение выслать российских дипломатов из Варшавы не останется без ответа. По его словам, подобные действия властей Польши говорят о продолжении падения отношений между двумя странами, передаёт РИА Новости. Ранее служба внутренней безопасности Польши составила список из 45 сотрудников посольства, подозреваемых в шпионаже.

Мы видели такие сообщения СМИ. Если такие сообщения соответствуют действительности, то это продолжение падения, что называется, по всем направлениям наших отношений. Разумеется, без ответа такие действия не останутся, — сказал он.

Как сообщалось, Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 дипломатов российского посольства в Варшаве, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки. При этом, по данным сайта диппредставительства, в нём работает всего чуть более 50 дипломатов. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае их высылки Москва даст соответствующий ответ.

Ранее персонами нон грата были объявлены десять российских дипломатов в Болгарии и трое сотрудников посольства РФ в Эстонии.