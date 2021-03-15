Кремль пообещал ответить на провокации против «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/bece00a2-8576-11eb-b98f-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские ведомства не оставят без внимания провокации, касающиеся российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Представитель Кремля считает, что на такие высказывания и действия последует соответствующий ответ.

Наша общая задача — как можно быстрее привить соответствующую часть человечества, чтобы остановить эту пандемию, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что изначально Владимир Путин выступал против того, чтобы вакцинация становилась инструментом политического влияния в руках недобросовестных политиков. Тем не менее попытки провокаций всё равно происходят. Песков уточнил, что в Кремле слышат много «не очень удачных» заявлений, в том числе из стран Европы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить российскую вакцину «Спутник V» не раньше мая. Соответствующее заявление сделал глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.