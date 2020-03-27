https://static.news.ru/photo/29c94360-701c-11ea-95ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shi Zhongyu/Global Look Press

Россия ответит на просьбу Сербии о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, если такая просьба поступит, она не останется без внимания.

Мне точно неизвестно, были ли обращения [из Белграда] по дипломатическим каналам. В любом случае, если эти обращения были, я не сомневаюсь, что они не останутся без ответа, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее правительство Сербии обратилось к России за помощью в связи с распространением коронавируса. Такое решение члены кабмина приняли в ходе заседания. Власти страны попросят Москву о помощи в рамках соглашения о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Соответствующий запрос уже отправлен Министерством внутренних дел государства, писал NEWS.ru.

22 марта власти Сербии ужесточили комендантский час. Теперь его длительность будет составлять 12 часов. Люди смогут перемещаться по городу только при наличии специальных разрешений. Ужесточение комендантского часа предложил ввести президент Сербии Александр Вучич. Подобное решение он аргументировал недисциплинированностью населения. За нарушение порядка сотрудники правоохранительных органов будут забирать граждан в полицейский участок. Также им будет грозить штраф до 150 тысяч динаров.