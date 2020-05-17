В Кремле пока нет даты голосования по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/c77d438c-9857-11ea-8baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В администрации президента пока не знают, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию. Его дата будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

Голосование будет проведено, когда можно будет обеспечить безопасность всех участников. А это зависит от двух факторов: от эпидемической ситуации (она постепенно улучшается, но ещё рано делать прогнозы) и от принимаемых ЦИК мер по обеспечению безопасности самого процесса, — пояснил ТАСС источник в администрации президента РФ.

Он добавил, что «точной даты не существует». Народное голосование должно было состояться 22 апреля 2020 года, но его отменили из-за ситуации с распространением коронавируса. Тем не менее на улицах городов и в телеэфире появились билборды и ролики, рассказывающие о преимуществах внесения изменений в Основной закон.

О необходимости подредактировать Конституцию заявил президент Владимир Путин 15 января, выступая с посланием российскому парламенту. Предложенные им поправки были разработаны в кратчайшие сроки.

Они, в частности, устанавливают гарантии МРОТ не ниже прожиточного минимума, вводят категорию русского народа как «государствообразующего», подчёркивают суверенитет РФ и её преемственность от «Союза ССР» и упоминают «веру в Бога».

Самой последней была внесена поправка от депутата Валентины Терешковой, которая позволяет действующему президенту вновь избираться главой государства несмотря на то, что Конституция ограничивает эту возможность двумя сроками. Владимир Путин стоит у руководства страны с 1999 года, сейчас идёт его четвёртый срок на посту президента.

При этом российские правозащитники, учёные, режиссёры, писатели и артисты выступили против внесения изменений в Конституцию. Они призвали отказаться от проведения общероссийского голосования, выразив убеждение, что сменяемость власти — «единственный мирный и легитимный способ» решить проблемы в стране, писал NEWS.ru.