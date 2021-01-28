В Кремле пока не видели репортаж из «дворца Путина»

https://static.news.ru/photo/1356cf48-621b-11eb-91c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле пока не ознакомились с репортажем из «дворца Путина» в Геленджике. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На это не было времени, — констатировал представитель Кремля.

Песков пояснил, что уже не раз говорилось: «дворец» не имел и не имеет отношения к главе государства. Кремль, по его словам, не следит за публикациями на эту тему. Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, отвечая на соответствующий вопрос, что сам в том особняке никогда не бывал.

Ранее журналисты Telegram-канала Mash опубликовали видео из роскошного здания, которое, как заявил в своём фильме-расследовании оппозиционер и блогер Алексей Навальный, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Из репортажа следует, что так называемый дворец в Геленджике находится на нулевом этапе возведения — там работают только строители, а всё выглядит, как «один большой бетон».

Сам Путин заявил, что ничего из того, что приписывается ему в фильме Навального, на деле ему не принадлежит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что здание может принадлежать предпринимателю либо группе предпринимателей.

Впервые о строительстве поместья стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. Говорилось, что номинально зданием владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем поместья стал бизнесмен Александр Пономаренко. В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть», и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Как ранее писал NEWS.ru, предприниматель Александр Пономаренко, в 2011 году купивший здание под Геленджиком, которое стало объектом расследования Алексея Навального, заявил, что уже пять лет не имеет отношения к этому проекту. По данным пресс-службы аэропорта Шереметьево, совладельцем которого является бизнесмен, он вышел из проекта в марте 2016 года.