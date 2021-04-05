В Кремле пока не решили, кто будет лично слушать послание президента

https://static.news.ru/photo/16b87d9e-96c3-11eb-b434-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состав участников послания президента Владимира Путина Федеральному собранию прорабатывается и пока что окончательно не утверждён, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее решено, что мероприятие в любом случае будет проходить в очном формате, напомнил он.

Главная задача на данный момент, по словам представителя Кремля, заключается в том, чтобы все, кто будет лично слушать послание главы государства, в целях безопасности предварительно прошли двухнедельный карантин.

Какой будет состав, сейчас прорабатывается во взаимодействии с санитарными властями, — заявил Песков.

Оглашение послания президента Федеральному собранию намечено на 21 апреля, однако место проведения мероприятия пока не оглашено.

Среди возможных тем речи главы государства называют вопросы внешней политики в условиях санкционного давления, итоги борьбы России с пандемией коронавируса, предстоящие выборы в Государственную думу, ситуация в Донбассе, а также перспективы экономического развития страны.

Накануне стало известно, что дата послания президента Федеральному собранию совпала с ранее запланированным отчётом правительства в Госдуме. В связи с этим кабмин намерен обратиться в нижнюю палату парламента с просьбой о переносе отчёта. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в качестве предварительной даты назвал 12 мая, писал NEWS.ru.