В Кремле пока не решили, кто будет лично слушать послание президента

Состав участников послания президента Владимира Путина Федеральному собранию прорабатывается и пока что окончательно не утверждён, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее решено, что мероприятие в любом случае будет проходить в очном формате, напомнил он.
Главная задача на данный момент, по словам представителя Кремля, заключается в том, чтобы все, кто будет лично слушать послание главы государства, в целях безопасности предварительно прошли двухнедельный карантин.
Какой будет состав, сейчас прорабатывается во взаимодействии с санитарными властями, — заявил Песков.
Оглашение послания президента Федеральному собранию
Среди возможных тем речи главы государства называют вопросы внешней политики в условиях санкционного давления, итоги борьбы России с пандемией коронавируса, предстоящие выборы в Государственную думу, ситуация в Донбассе, а также перспективы экономического развития страны.
Накануне стало известно, что дата послания президента Федеральному собранию