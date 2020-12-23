В Кремле пока не планируют контакты с администрацией нового президента США

https://static.news.ru/photo/3ad8a668-4501-11eb-9dff-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле пока нет запланированных контактов с администрацией нового президента США Джо Байдена, инаугурация которого состоится в Вашингтоне в январе 2021 года, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нет, пока нет, — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, если ли в планах Кремля или президента запланированные контакты с новым президентом США, пишет ТАСС.

Он добавил, что пока в отношениях между Россией и Соединёнными Штатами мало позитивных моментов.

Пока, как видите, мы санкции получаем последовательно новые. То есть пока позитивного ничего нет, к сожалению, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Министерство торговли США обнародовало перечень из 103 компаний из Китая и России, связанных с вооружёнными силами, в отношении которых будут применены ограничения на экспорт. Всего в списке 45 российских компаний и 58 предприятий из Китая, в том числе российская корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолёты Сухого», «Туполев», Объединённая авиастроительная корпорация и другие.

Как писал NEWS.ru, Песков заявлял, что новые американские санкции в отношении России — это очередной враждебный шаг со стороны Вашингтона, который всё больше отдаляет возможность нормализации отношений между двумя странами.