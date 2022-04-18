В Кремле пока не отреагировали на обращение Медведчука

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Причина российской специальной военной операции на Украине заключается в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны, заявил в интервью телеканалу India Today глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что в том числе по этой причине в НАТО решили продвигаться на восток.

Настоящая причина — самодовольство многих стран после окончания Второй мировой войны, когда наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и в нарушение их обещаний советскому и российскому руководству...