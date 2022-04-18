В Кремле пока не отреагировали на обращение Медведчука
Песков заявил, что реакции Москвы на опубликованное СБУ обращение Медведчука пока нет
Александр Чеков
Александр Чеков
12:52, 19 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле видели опубликованное CБУ обращение украинского политика Виктора Медвeдчука с просьбой об обмене. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, реакции со стороны Москвы пока нет, сообщает ТАСС.
Видели. Никакой реакции на настоящий момент нет, — сказал он.
Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратился к прeзидентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять Виктора Медведчука на «защитников Мариyполя».
Между тем Песков заявил, что сообщит, если президент РФ Владимир Пyтин решит отреагировать на обращение жены Медведчука Оксаны Марченко.
СБУ задержала Медведчyка 12 апреля. Президент Украины Владимир Зелeнский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.