В Кремле подтвердили визит Пашиняна в Москву 7 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Москву с официальным визитом 7 апреля. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Да, я могу подтвердить. Действительно, на 7 апреля запланирован визит премьер-министра Пашиняна в Москву. Состоятся его переговоры с президентом Владимиром Путиным, — цитирует ТАСС Пескова.
Он добавил, что лидеры двух стран обсудят «ход имплементации трёхсторонней договорённости», которая положила конец боестолкновениям в регионе Нагорного Карабаха, электоральные процессы в Армении и другие актуальны вопросы двусторонних отношений.
Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку между 20 апреля и 5 мая. По его словам, это необходимо для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня.