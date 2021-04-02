В Кремле подтвердили визит Пашиняна в Москву 7 апреля

https://static.news.ru/photo/1f8df334-93aa-11eb-8196-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Москву с официальным визитом 7 апреля. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Да, я могу подтвердить. Действительно, на 7 апреля запланирован визит премьер-министра Пашиняна в Москву. Состоятся его переговоры с президентом Владимиром Путиным, — цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что лидеры двух стран обсудят «ход имплементации трёхсторонней договорённости», которая положила конец боестолкновениям в регионе Нагорного Карабаха, электоральные процессы в Армении и другие актуальны вопросы двусторонних отношений.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку между 20 апреля и 5 мая. По его словам, это необходимо для роспуска законодательного органа и проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 20 июня.