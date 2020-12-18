В Кремле подтвердили слежку за Навальным

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Российские спецслужбы действительно «присматривают» за политиком Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, они всегда следят за людьми, которые контактируют с иностранными спецслужбами.

Ранее в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы представители российских спецслужб действительно хотели отравить оппозиционера Алексея Навального, они бы довели дело до конца. При этом он подтвердил, что спецслужбы «присматривают» на Навальным.

Как писал NEWS.ru, Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.