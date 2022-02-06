В Кремле заявили о подготовке к визиту премьер-министра Пакистана в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России ведётся подготовка к визиту премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Он подчеркнул, что Кремль своевременно сообщит точную дату приезда главы правительства, сообщает ТАСС.

Действительно, ведётся подготовка к такому визиту. Мы своевременно анонсируем дату, — сказал Песков.

Ранее газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанские дипломатические источники сообщала , что Хан может посетить Россию в конце февраля. Предполагается, что он приедет 23-25 февраля, однако точная дата визита пока неизвестна.

Хан может стать первым главой правительства Пакистана, который нанесёт визит в Россию за более чем два десятилетия.

17 января президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом, а также вопросы развития российско-пакистанских связей в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

По итогам разговора Путин и Хан договорились поддерживать контакт.