В Кремле заявили о подготовке к визиту премьер-министра Пакистана в РФ
Песков: ведётся подготовка к визиту премьер-министра Пакистана в Россию
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:43, 07 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России ведётся подготовка к визиту премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Он подчеркнул, что Кремль своевременно сообщит точную дату приезда главы правительства, сообщает ТАСС.
Действительно, ведётся подготовка к такому визиту. Мы своевременно анонсируем дату, — сказал Песков.
Ранее газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанские дипломатические источники сообщала, что Хан может посетить Россию в конце февраля. Предполагается, что он приедет 23-25 февраля, однако точная дата визита пока неизвестна.
Хан может стать первым главой правительства Пакистана, который нанесёт визит в Россию за более чем два десятилетия.
17 января президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом, а также вопросы развития российско-пакистанских связей в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
По итогам разговора Путин и Хан договорились поддерживать контакт.