В Кремле подтвердили, что видеоконференция лидеров ОДКБ пройдёт 10 января

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил ранее появившуюся информацию о дате видеоконференции лидеров стран ОДКБ. Переговоры состоятся 10 января. Его слова приводит ТАСС.

Да. Готовимся в понедельник, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого пресс-служба правительства Армении сообщила, что страны — члены ОДКБ запланировали провести видеоконференцию в понедельник, 10 января. Политики планируют обсудить ситуацию в Казахстане.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Токаев также заявил, что прибытие миротворческих сил ОДКБ в Нур-Султан позволило высвободить правоохранителей и направить их в Алма-Ату для участия в «контртеррористической операции».