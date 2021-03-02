В Кремле ответили на заявление США о прекращении помощи России

https://static.news.ru/photo/f867df64-7c06-11eb-8c94-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве не знают о какой-либо помощи, которую Вашингтон оказывает российской стороне и которую он собирается прекратить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов об очередных американских санкциях из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным и о том, какой помощи из-за этого теперь лишились россияне.

К своему стыду я сейчас не могу припомнить в последнее время, какую помощь Америка оказывала России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединённые Штаты отказываются. Мне не известно о какой-то помощи, — цитирует Пескова РИА Новости.

2 марта санкции против четырёх «высокопоставленных российских граждан» ввёл Евросоюз в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Речь идёт об аресте Навального.

После ЕС санкции ввёл и американский Минфин. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия» и конкретные персоны. В стоп-лист на этот раз вошли первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

На этом Вашингтон не остановился и ввёл запрет на предоставление Москве кредитов от американских правительственных финансовых организаций, в том числе и Экспортно-импортным банком США.

В МИД РФ при этом считают, что США и Евросоюз, вводя новые санкции против России, пытаются таким образом отвлечь внимание от своих внутренних проблем, сообщал NEWS.ru.