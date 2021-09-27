В Кремле прокомментировали законопроект о сроках работы губернаторов

Президент России Владимир Путин — сторонник сменяемости власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей, всё хорошо в меру. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя законопроект о сроках работы глав регионов, передаёт ТАСС.

Законопроект, который позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд и называться только главами регионов, был внесён в Госдуму 27 сентября. Песков заявил, что в Кремле знают об этом законопроекте, но пока новый парламент не заработал в полную силу, не считают нужным его комментировать.

Что касается сменяемости власти — конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе, — приводит его слова агентство.

Песков также добавил, что в России должна быть только одна должность президента. Однако в Кремле понимают специфику некоторых регионов, в частности Татарстана.

Президент с пониманием относится к этой специфике, но, с другой стороны, будущее покажет, насколько всё-таки возможна перспектива того, чтобы это всё было приведено к единому знаменателю, — резюмировал Песков.

Политолог Дмитрий Абзалов рассказал NEWS.ru, что своеобразными «рeгионами — мишенями» законопроекта о губернаторских сроках, позволяющего главам субъектов избираться третий раз подряд, являются Москва и Подмосковье.