«Невозможно»: Песков о работе Петрова и Боширова в администрации президента

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Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи о работе Александра Петрова и Руслана Боширова в администрации президента, заявил, что ему об этом ничего не известно. Но при этом он считает, что это невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нём располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента, — отметил политик, отвечая на вопрос, работают ли на Кремль Петров и Боширов.

По его словам, они не могут работать в АП, так как там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.

Ранее издание Bellingcat опубликовало информацию о том, что Петров и Боширов могут работать в Кремле. При этом мужчины утверждают, что заняты в фитнес-индустрии, в частности, в сфере спортивного питания. Их подозревают в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014-м. По данным Праги, взрыв устроили два россиянина — Руслан Боширов и Александр Петров, которых чешские власти называют агентами спецслужб. Они попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому не предоставлено. 17 апреля из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии.