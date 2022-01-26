В Кремле ответили на угрозы США ввести санкции против Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозы США ввести санкции в отношении президента России Владимира Путина. Он отметил, что подобные методы в отношении высших чиновников страны не болезненны, но политически деструктивны, передаёт РИА Новости.

Песков предположил, что американские законодатели, обсуждающие вопрос ведения санкций против руководства России, не в курсе запрета для чиновников иметь банковские счета, недвижимость и другие активы за рубежом.

Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства, — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что глава государства по-прежнему держит свои сбережения в банке «Россия», который и так находится под американскими санкциями.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден допустил введение санкций напрямую против Путина, если Россия вторгнется на территорию Украины.

На эту угрозу ответил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, заявление Байдена раскрывает истинные намерения Штатов — им нужен управляемый президент России. Белый дом не устраивает то, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной.