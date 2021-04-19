В Кремле ответили на угрозы США о последствиях в случае гибели Навального

https://static.news.ru/photo/18aa26c8-a106-11eb-b6ea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрозы со стороны официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти Алексея Навального, в Кремле никак не воспринимают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Состояние здоровья осуждённых и заключённых на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их [стран Запада] интереса, — подчеркнул представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Песков сообщил, что информация о «критическом» состоянии оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии, не является убедительной для Кремля.

На имя президента РФ Владимира Путина было направлено письмо от лица мировых знаменитостей. Под ним подписались актёры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, телеведущий Стивен Фрай, белорусская писательница Светлана Алексиевич, а также режиссёр Джей Джей Абрамс и другие деятели мировой культуры.

Кроме того, ситуация с Навальным остаётся неизменным объектом внимания США. Там обеспокоены его возможной смертью в тюрьме — в этом случае, как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, для России «будут последствия».