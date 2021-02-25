В Кремле ответили на претензии Пашиняна к российским «Искандерам»

https://static.news.ru/photo/0371f13c-774e-11eb-8dc0-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что российские ракетные комплексы «Искандер» во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе не сработали должным образом.

Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва оставит без комментариев высказывание Пашиняна.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе словами о якобы неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Он отметил, что слова Пашиняна — «абсолютная ложь». Политик напомнил, что западные эксперты постоянно обращают внимание на необходимость внести ОТРК «Искандер» в переговорный процесс по ракетам малой дальности.

Накануне премьер Армении назвал неэффективными российские ОТРК «Искандер». Так он ответил на слова экс-президента республики Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить «Искандер» в самом начале боевых действий в регионе.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы, писал NEWS.ru.