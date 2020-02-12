https://static.news.ru/photo/404f07f8-4d87-11ea-8174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сирийская армия в Идлибе не наносит удары по позициям мирных жителей, её цель — нейтрализовать действующих на этих территориях террористов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит переговоры с Москвой по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Политик также анонсировал визит турецкой делегации в Москву, он состоится в ближайшие дни.

Как писал NEWS.ru президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Он подчеркнул, что Анкара не станет терпеть никаких нарушений в Сирии. Эрдоган уточнил, что в последние дни жертвами атак в Идлибе стали 14 турецких военных, ещё 45 были ранены.