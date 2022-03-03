В Кремле отвергли обвинения в военных преступлениях на Украине

Москва отвергла обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, РФ не является участницей Международного уголовного суда (МУС), куда поданы сведения о преступлениях.

Мы категорически это отвергаем, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что МУС в Гааге в ближайшее время приступит к расследованию ситуации на Украине. Главный прокурор суда Карим Хан сообщил, что после предварительного изучения обстановки в этой стране имеются основания для начала производства.

Украина настаивает на том, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности». Российская сторона не рассматривает угрозу суда всерьёз. При этом юристы предупреждают, что процесс может затянуться на годы и в ближайшее время решения ждать точно не стоит.

Международный уголовный суд создан в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Россия и Украина подписали статут в 2000 году, но не ратифицировали его.

Кроме того, в 2016 году РФ отказалась от намерений стать участником МУС, когда суд признал возвращение Крыма «равнозначным международному конфликту». В Кремле тогда заявили, что это противоречит национальным интересам.