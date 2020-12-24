Песков отрицает причастность России к кибератакам в США

https://static.news.ru/photo/4bd5a240-45e7-11eb-b36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия непричастна к хакерским атакам на американские компании и государственные структуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не хотел бы давать комментарий по этому поводу, потому что вы сами понимаете, что цена таких сообщений чрезвычайно низкая в плане достоверности. Не знаю, можно ли верить таким сообщениям. Не хотели бы в это вмешиваться, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского президента.

Песков добавил, что в Кремле неоднократно заявляли о непричастности России к каким-либо хакерским атакам.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд министерств страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.

Как сообщал NEWS.ru, группа хакеров атаковала Минфин США, Национальное управление по телекоммуникациям и информации, а также серверы целого ряда крупных коммерческих компаний. Белый дом убеждён, что за кибератаками стоят хакеры из России, однако никаких доказательств этому не приводится.