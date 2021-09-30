В Кремле отреагировали на слова Берлускони о лидерстве Путина

В Кремле оценили слова бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони, назвавшего президента РФ Владимира Путина единственным в мире крупным лидером. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, главное для нашей страны — не сталкиваться с мировым дефицитом выдающихся лидеров, передаёт ТАСС.

Ранее экс-премьер Италии заявил, что Путин остался единственным в мире выдающимся лидером, а претендующий на должность канцлера ФРГ Олаф Шольц «слишком скромный, чтобы возглавлять такую страну, как Германия».

Для нас главное — самим не сталкиваться с таким дефицитом у себя! — заметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле со словами Берлускони.

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони в среду, 29 сентября, отметил 85-летие. Президент Путин поздравил его по телефону и в телеграмме. Он пожелал Берлускони крепкого здоровья и благополучия.

Ранее политолог и председатель Общества Бисмарка в Москве Михаил Голованов предсказал будущему канцлеру Германии сложности в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам эксперта, наиболее вероятный преемник Ангелы Меркель — социал-демократ Олаф Шольц — вряд ли сможет выстроить такую «душевную» коммуникацию, какая была у неё с российским лидером.