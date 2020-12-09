Песков отреагировал на санкции МОК против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/85bf3b82-3a12-11eb-8c24-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

В Москве сожалеют о решении Международного олимпийского комитета (МОК) ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы очень сожалеем в связи с данным решением МОК в отношении Александра Лукашенко. Хотел бы подчеркнуть, что мы очень дорожим нашими отношениями с Беларусью, которые являются многогранными и включают в себя и сотрудничество в области спорта, — цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Песков напомнил, что Лукашенко остаётся легитимным президентом Белоруссии и является главой Олимпийского комитета этой страны.

Исполнительный комитет МОК 7 декабря наложил временные санкции на высокопоставленных членов Национального олимпийского комитета Белоруссии. Они продлятся до очередных выборов руководства национальной структуры, которые состоятся в феврале 2021 года. Санкции не распространяются на белорусских спортсменов. Под ограничения попали возглавляющий НОК Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко, занимающий должность первого вице-президента структуры, и член исполнительного комитета НОК Дмитрий Басков.

Решение о санкциях было принято после жалоб белорусских спортсменов, которые заявили о дискриминации по политическому признаку после прошедших в августе в стране президентских выборов. В заявлениях говорилось, что не согласные с итогами выборов спортсмены лишались мест в национальных командах и возможности представлять Белоруссию на соревнованиях.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко также отреагировал на введённые в отношении него санкции. Он намерен обратиться в суд, чтобы обжаловать решение МОК.