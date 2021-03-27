В Кремле отреагировали на решение Пашиняна уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/3dd427e6-9067-11eb-aefe-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку не требует незамедлительного разговора с Москвой. Контакты между странами проходят регулярно. Об этом в разговоре с журналистами в понедельник, 29 марта, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как стало известно ранее, Пашинян заявил, что подаст в отставку. По его словам, это произойдёт в апреле.

Он отметил, что это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. При этом во время голосования политик продолжит выполнять обязанности главы правительства.

Решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора. Пашинян после отставки останется исполняющим обязанности главы правительства Армении, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин недавно разговаривал с армянским премьер-министром.

Как ранее передавал NEWS.ru, вице-спикер парламента страны Ален Симонян заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян останется на своём посту до выборов, которые состоятся 20 июня.