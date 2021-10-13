В Кремле отреагировали на призыв взять ответственность за крушение MH17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призывы Евросоюза к России способствовать поиску виновных за катастрофу малайзийского Boeing МН17 над Донбассом неуместными. Так он прокомментировал заявление участников саммита Украина — Европейский союз, передаёт ТАСС.

Я пока не имел возможности с этим ознакомиться. Но подобные призывы абсолютно неуместны и недопустимы, потому что эта трагедия произошла в небе над территорией Украины, — сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рекомендации завершить работу по дополнительному расследованию крушения Boeing MH17 говорят о необъективности и дальнейшей политизации ситуации, а также о намерении переложить ответственность за катастрофу с Киева на Москву.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Окончательное решение по делу планируется вынести до конца 2022 года.

Нидерланды приняли решение не расследовать ответственность Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью страны в день крушения малайзийского Boeing. Такой вывод основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.