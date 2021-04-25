В Кремле отреагировали на признание Байденом геноцида армян

https://static.news.ru/photo/e62ca098-a67a-11eb-8003-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/Global Look Press

Признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян является внутренним вопросом США. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «МК».

Это внутреннее дело, — сказал представитель Кремля.

24 апреля Байден признал, что события начала XX века в Османской империи были «геноцидом армян». Он отметил, что «начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению». Предшественники американского лидера на посту главы государства избегали использования этого термина.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал «исторической ошибкой» заявление Байдена о геноциде армян. Оба руководителя государств осудили решение хозяина Белого дома. Алиев отметил, что заявление Байдена является неприемлемым и наносит значительный ущерб «формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе».