В Кремле отреагировали на появление Крыма на украинской форме

https://static.news.ru/photo/e168558c-c6e8-11eb-bacc-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на появление изображения Крыма на форме украинской сборной по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты спросили представителя Кремля, будет ли Россия вводить какие-либо ограничения на использование этой формы, если украинские спортсмены выйдут в четвертьфинал и будут выступать в Санкт-Петербурге. Он ответил , что все подобные аспекты регулирует организация УЕФА.

Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА, — отметил он.

Сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в форме, на которой помимо карты страны с Крымом будет нанесён лозунг украинской армии «Слава Украине! Героям слава!».

Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Украина сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Крым был присоединён к России в 2014 году на фоне Евромайдана. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией.